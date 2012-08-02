〔全球金市〕金价持稳,关注欧洲央行会议

路透新加坡8月2日电---金价周四在每盎司1,600美元处觅得支撑,但上档受限,因为继美国联邦储备理事会(美联储,FED)打压立即祭出刺激措施的寄望后,市场不确定欧洲央行是否会采取大胆举措来解决欧元区债务问题.

美联储两日会议后未推新宽松货币政策,即便其承认经济疲软,并更加强烈地暗示可能会购买更多公债以扶助经济.[ID:nSB1701624]