版本:
中国
债券 | 2012年 8月 2日 星期四 15:13 BJT

〔标题新闻〕意大利总理蒙堤支持欧元区共同债券,但承认必须辅以支持欧洲财政联盟的其他措施

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8J237B]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐