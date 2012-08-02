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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 15:28 BJT

〔标题新闻〕日本炼油商Cosmo Oil称,至少在9月中旬前都不太可能重启千叶炼厂的两座CDU

注:CDU为常压蒸馏单元的简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8J21NF]

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