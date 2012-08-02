路透伦敦8月2日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:自1.2391美元小幅回落.假如跌势可保持在1.2115美元上方(初道支撑位在1.2170美元),将可维持短线向上修正的走势.倘若欧元/美元反弹在1.2540/1.2748美元受限,我们料维持整体中长线偏空观点.眼下我们认为,只要欧元/美元保持在1.2115美元上方,市场就将处于修正上行.日内我们预计欧元/美元不会跌穿1.2170/62美元.

欧元/英镑:短线持续走高,我们预计未来将升向0.7909/50英镑,且无法突破.随后欧元/英镑将恢复中长线走跌.市场将再度关注关键支撑区域0.7744/0.7694.这是2000年至2008年走势的50%回档位,且是2008年10月低位.0.7744/0.7694的支撑位被视为跌向40年通道底部的中长线重要突破点,通道底部目前位于0.7130.

欧元/日圆:持续测试近期阻力位96.90/97.04日圆(1月低位).未来欧元/日圆料升向97.76/82,这是近期跌势和7月16日高点的50%回档位,且是2012年阻力线.我们预计欧元/日圆将在此遇阻.只有突破该水准,才会减缓较长期下档压力.日内下跌料在95.35/94.60寻得支撑,之后是94.20.从较长期观点看,若跌破94.53/20,未来将下看2000年低位88.93.

纽约 当日 今年来 2011年

0721GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2249 1.2224 +0.20 -5.38 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.46 78.43 +0.04 +1.98 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 96.10 95.90 +0.21 -3.48 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9808 0.9824 -0.16 +4.61 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5540 1.5535 +0.03 +0.03 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0048 1.0053 -0.05 -1.42 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0484 1.0458 +0.25 +2.53 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8089 0.8074 +0.19 +3.92 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.230 82.030 +0.24 +4.57 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.490 63.380 +0.17 +6.12 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.92 121.84 +0.07 +2.00 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2949 1.2937 +0.09 -1.35 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译:洪曦 审校 蔡美珍

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