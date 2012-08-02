《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦8月2日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:自1.2391美元小幅回落.假如跌势可保持在1.2115美元上方(初道支撑位在1.2170美元),将可维持短线向上修正的走势.倘若欧元/美元反弹在1.2540/1.2748美元受限,我们料维持整体中长线偏空观点.眼下我们认为,只要欧元/美元保持在1.2115美元上方,市场就将处于修正上行.日内我们预计欧元/美元不会跌穿1.2170/62美元.
欧元/英镑:短线持续走高,我们预计未来将升向0.7909/50英镑,且无法突破.随后欧元/英镑将恢复中长线走跌.市场将再度关注关键支撑区域0.7744/0.7694.这是2000年至2008年走势的50%回档位,且是2008年10月低位.0.7744/0.7694的支撑位被视为跌向40年通道底部的中长线重要突破点,通道底部目前位于0.7130.
欧元/日圆:持续测试近期阻力位96.90/97.04日圆(1月低位).未来欧元/日圆料升向97.76/82,这是近期跌势和7月16日高点的50%回档位,且是2012年阻力线.我们预计欧元/日圆将在此遇阻.只有突破该水准,才会减缓较长期下档压力.日内下跌料在95.35/94.60寻得支撑,之后是94.20.从较长期观点看,若跌破94.53/20,未来将下看2000年低位88.93.
纽约 当日 今年来 2011年
0721GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2249 1.2224 +0.20 -5.38 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.46 78.43 +0.04 +1.98 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 96.10 95.90 +0.21 -3.48 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9808 0.9824 -0.16 +4.61 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5540 1.5535 +0.03 +0.03 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0048 1.0053 -0.05 -1.42 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0484 1.0458 +0.25 +2.53 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8089 0.8074 +0.19 +3.92 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.230 82.030 +0.24 +4.57 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.490 63.380 +0.17 +6.12 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 121.92 121.84 +0.07 +2.00 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2949 1.2937 +0.09 -1.35 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译:洪曦 审校 蔡美珍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。