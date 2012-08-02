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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 15:26 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超1,978亿韩元,连续第五日买超

路透首尔8月2日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,978亿韩元,连续第五日买超,期间累计买超1.8171万亿(兆)韩元(16.1亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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8月 2日 197.8 10.2 -201.4

8月 1日 40.4 199.9 -235.4

7月31日 613.6 479.6 -1,069.7

7月30日 475.7 -55.7 -416.4

7月27日 489.6 244.7 -717.7

7月26日 -45.3 119.6 -70.6

7月25日 -84.4 145.7 -52.7

7月24日 -7.1 -26.1 29.8

7月23日 -167.4 -106.6 264.5

7月20日 192.5 -68.2 -138.7

7月19日 73.2 287.2 -340.7

7月18日 -43.0 -191.9 225.5

7月17日 318.1 583.7 -216.5

7月16日 -84.6 47.8 31.8

7月13日 -335.5 432.4 -126.9

7月12日 -241.4 -141.2 491.6

7月11日 -226.8 -13.2 230.6

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本月以来 238.2 210.2 -436.8

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今年以来 6,908.0 3,157.7 -6,446.9

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(完)

--编译 梁睿雪; 审校 高琦

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