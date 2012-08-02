〔表格〕外资在韩国股市买超1,978亿韩元,连续第五日买超

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔8月2日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,978亿韩元,连续第五日买超,期间累计买超1.8171万亿(兆)韩元(16.1亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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8月 2日 197.8 10.2 -201.4
8月 1日 40.4 199.9 -235.4
7月31日 613.6 479.6 -1,069.7
7月30日 475.7 -55.7 -416.4
7月27日 489.6 244.7 -717.7
7月26日 -45.3 119.6 -70.6
7月25日 -84.4 145.7 -52.7
7月24日 -7.1 -26.1 29.8
7月23日 -167.4 -106.6 264.5
7月20日 192.5 -68.2 -138.7
7月19日 73.2 287.2 -340.7
7月18日 -43.0 -191.9 225.5
7月17日 318.1 583.7 -216.5
7月16日 -84.6 47.8 31.8
7月13日 -335.5 432.4 -126.9
7月12日 -241.4 -141.2 491.6
7月11日 -226.8 -13.2 230.6
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本月以来 238.2 210.2 -436.8
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今年以来 6,908.0 3,157.7 -6,446.9
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(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。