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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 15:29 BJT

〔金属期市〕伦铜由近一周低点反弹,市场期望欧央行出台宽松政策

路透新加坡8月2日电---伦铜周四上涨,由上日触及近一周低点反弹.投资者关注点转向欧洲,期望当局出台更多宽松政策.之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)推迟采取新一轮货币刺激政策,打击力投资者的希望.

美联储周三并未推出新的货币刺激政策,即便其更加强烈的暗示可能准备购买更多债券以帮助美国经济复苏.联储认为今年经济复苏已失去动能.[ID:nSB1701624]

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