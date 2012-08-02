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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 15:38 BJT

〔韩国汇市〕美联储按兵不动令韩元兑美元终止五日涨势,韩国公债上涨

路透首尔8月2日电---韩元兑美元KRW=KRW=KFTC周四下跌,终止了为期五天的上行走势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未推出新刺激措施,令期望出台举措支持全球经济成长的投资者失望.

但跌势有限,交易商将焦点转向欧洲央行周四稍晚的会议.

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