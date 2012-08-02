〔欧洲汇市〕欧元/瑞郎触一个月高位,市场迎接ECB出台政策可能性

全球贸易：美商务部称自日本、台湾等地进口的螺纹钢倾销美国市场

根据商务部的部分决定，其对日本出口商，包括城南制钢所(Jonan Steel Corp)和共英制钢初步决定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高为29.47%，土耳其出口商则是7.07%。