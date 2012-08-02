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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 15:56 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/瑞郎触一个月高位,市场迎接ECB出台政策可能性

路透伦敦8月2日电---欧元/瑞郎EURCHF=周四升至一个月高位1.20299瑞郎,因投资者为欧洲央行(ECB)宣布欧债危机解决措施的可能性进行布局.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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