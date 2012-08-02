〔日本债市〕较长期公债维持疲弱,等候欧洲央行决议

路透东京8月2日电---日本较长期公债周四维持疲软,此前标售10年期公债吸引不错需求,但欧洲央行(ECB)会议前的不确定性吓跑了潜在的低接买家.

日本财务省标售2.3万亿(兆)日圆(292亿美元)10年期公债,票息为0.80%,与上月标售相同.投标倍数为2.64,低于上次标售的3.10,但平均得标价格与最低价格差距为0.02,与上月标售表现相当.