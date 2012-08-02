〔日本债市〕较长期公债维持疲弱,等候欧洲央行决议

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京8月2日电---日本较长期公债周四维持疲软,此前标售10年期公债吸引不错需求,但欧洲央行(ECB)会议前的不确定性吓跑了潜在的低接买家.
日本财务省标售2.3万亿(兆)日圆(292亿美元)10年期公债,票息为0.80%,与上月标售相同.投标倍数为2.64,低于上次标售的3.10,但平均得标价格与最低价格差距为0.02,与上月标售表现相当.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。