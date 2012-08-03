〔伦敦奥运〕规则Vs体育精神的争论贯穿奥运百年历史

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦8月1日电---周日伦敦奥运会上八名女子羽毛球运动员，因为在双打比赛中故意输球被取消了比赛资格，她们的行为违背了体育精神，但不违反规则。

国际奥委会主席罗格(Jacques Rogge)今年曾表示说，为了经济利益操纵比赛，如今对奥运会的威胁比兴奋剂问题更大。在这样的背景下，这样的区分是重要的。

周二在温布利球馆，中国、韩国和印尼运动员在比赛中故意击球出界以及发球下网，上演了一场滑稽的表演。对她们“违背体育精神”的指控的确不可辩驳。

四对选手都试图利用规则漏洞，在淘汰赛开始的时候为自己争取到一个更有利的形势。伦敦奥运会第一次在羽毛球比赛中采取先小组循环赛、后淘汰赛的赛制。

“谁愿意耐着性子看完那样的比赛？”伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科周三时说，“这是不能接受的。”

同样对待竞技体育中的这种灰色地带，国际足联(FIFA)在周二则采取了不同的处理方式。

世界冠军日本队在女足比赛中0比0战平弱旅南非队，从而保证她们既能进入四分之一决赛，又能留在威尔士的加迪夫千年球场，而不用长途跋涉前往苏格兰的格拉斯哥。面对这一情况，国际足联认为不用采取什么措施，因为这两支队伍并不是串通好的。

在1982年世界杯联邦德国和澳大利亚串通舞弊，澳大利亚1比0战胜联邦德国，这一结果保证两队均能出线，却使得当时已经打完小组赛的阿尔及利亚惨遭淘汰。在这之后国际足联修改了比赛规则。

现在，足球比赛中最后一场小组赛都是同时进行，所以每支球队无法提前知道他们为保证理想的结果需要一个什么样的比分。

**不惜一切争取胜利**

不惜一切争取胜利，包括挑战规则的底线，自1896年第一届现代奥林匹克运动会创始以来这一问题就一直存在。现代奥运会由多个比赛项目组成，长期严格限制由业余运动员参加。

英国人“绅士比赛只为娱乐”的理念从没有跨越大西洋传遍世界。

“在美国没有像英国一样的严格的阶级划分，”《The Marathon Makers》的作者布莱恩特(John Bryant)说，这本书以1908年伦敦奥运会为背景，“他们根本不管运动员是否是职业的。”

自20世纪50年代开始直到1989年柏林墙的倒塌，对奥运金牌的争夺成了冷战在体育赛场的延续，使用兴奋剂的事情在美国、苏联和西德层出不穷。随着80年代开始奥运会职业化，又产生了服用兴奋剂的另一个动机，这也直接促使了国际反兴奋剂机构(World Anti-Doping Agency)的成立。

罗格的上述言论，出自在国际奥委会总部洛桑举行的一个反对腐败讨论会，这之前国际板球、欧洲足球联赛以及网球运动中相继爆出腐败丑闻。

但是没有证据表明，在上一届夏季奥运会和冬季奥运会上有任何事先安排好的比赛结果，这些结果有可能对活跃于亚洲的非法赌博集团有很大的利益关系。

从根本上讲，这些羽毛球运动员误判了他们利用短期策略来换取长期收益这一行为的后果，应该为他们的决定负责。她们也可能争辩说，田径和游泳比赛中，运动员会在前几轮比赛中保存实力，只要能保证晋级。

中国羽毛球男子单打冠军林丹在周二承认，她们的行为有悖奥运会精神，但是他认为这是赛制的问题。

“为什么要制定一个这样的赛制？”林丹问道，“如果是淘汰赛，就不会有这样的问题，你输了就没戏了。”(完)