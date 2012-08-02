中国行业协会官员对欧洲太阳能反倾销案发出警告

(本文由路透中文网编译)

路透北京8月2日电---中国机电产品进出口商会多位官员周四称，针对欧洲太阳能企业对中国太阳能企业发起的反倾销诉讼，中国方面可能进行报复。

多年来西方太阳能企业一直同中国企业存在纷争，它们指责中国企业获得大量信贷支持，从而使得它们能以低价出售太阳能电池板，而欧洲企业在再融资上却面临重重困难。

中国机电商会太阳能光伏产品分会秘书长孙广彬在一个新闻发布会上称，对以德国企业SolarWorldSWVG.DE为首的欧洲太阳能企业发起的诉讼，如果欧洲委员会判它们胜诉，损失的将有就业岗位和盈利。

“如果他们执行贸易限制，对太阳能产品的需求将无法满足，因仅有少数企业能从中获利，正将导致成本被推高，”孙广彬称。

“因上下游企业受到影响，将有很多欧洲人失业，”孙广彬表示。他并称，中国的太阳能设备进口及相关服务支持了欧洲的30万个工作岗位。

中国机电商会副会长王贵清在同一个新闻发布会上称：“我们呼吁欧盟委员会及所有欧盟成员国谨慎、公平地处理这一问题。”

“这一问题已引起中国政府的高度重视，我们希望可以避免出现最坏的情况。”（完）