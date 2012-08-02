〔欧洲汇市〕英镑兑欧元在三周低点附近盘旋,静候欧洲和英国央行决议

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透伦敦8月2日电---英镑兑欧元周四在三周低位附近走势迟滞,在日内稍晚欧洲央行和英国央行公布政策决议前,投资者对大举建仓态度谨慎.
近期一系列疲软的英国数据,令投资者紧张英国央行放宽货币政策的可能性,不过极少有人预期央行将最早会在周四行动.英国央行将于1100GMT公布决议,外界普遍预期央行将维持利率和量化宽松规模不变.
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)