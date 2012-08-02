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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 16:05 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元在三周低点附近盘旋,静候欧洲和英国央行决议

路透伦敦8月2日电---英镑兑欧元周四在三周低位附近走势迟滞,在日内稍晚欧洲央行和英国央行公布政策决议前,投资者对大举建仓态度谨慎.

近期一系列疲软的英国数据,令投资者紧张英国央行放宽货币政策的可能性,不过极少有人预期央行将最早会在周四行动.英国央行将于1100GMT公布决议,外界普遍预期央行将维持利率和量化宽松规模不变.

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