〔中国债市〕人民币利率互换延续盘整,政策无方向市场很迷茫

路透上海8月2日电---中国人民币利率互换(IRS)周四整体延续盘整,仅短端受资金利率拉动而微涨.在下周宏观经济数据公布前,市场陷入等待观望,成交极其清淡.

"现在的资金成本也很高,如果卖吧,马上变成负carry(利差收入);如果买吧,万一降准了就亏钱.很是迷茫啊."北京一银行交易员称.

上海一银行交易员认为,虽然央行采用滚动逆回购的形式稳定流动性,但逆回购治标不治本,给资金面留下了较多不确定性.如外汇占款增速持续减缓,央行仍有可能在情势需要的时候推出降准.

他并指出,即将公布的7月经济数据料将不会比6月更差,有利IRS走高,但降准预期未消,多空角力令市场横盘已久.

中国经济的纠结在宏观经济先行经济指标PMI上亦有体现.周三公布的汇丰7月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值创下三个月高点,发出制造业有所企稳的乐观讯号,但当月就业分项指数续降至48下方,创下逾三年最低水平,显示企业仍在持续减员.[ID:nSB1699904]

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四隔夜跌七天涨.市场人士表示,当前市场资金面尚可,然下周一例行存款准备金清算补缴在即,机构继续选择融入七天期资金应对,令供应略显紧张.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.7793/2.8880 2.5575/2.6425 2.5950/2.6808 2.6900/2.7825 2.6858/2.9342

周三 2.7573/2.8600 2.5325/2.6200 2.5725/2.6625 2.6683/2.7625 2.6725/2.9392

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变动 +0.0220/+0.0280 +0.0250/+0.0225 +0.0225/+0.0183 +0.0217/+0.0200 +0.0133/-0.0050

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)