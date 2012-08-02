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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 16:09 BJT

〔新兴汇市〕美联储决定打击多数亚币走低,市场关注ECB会议结果

路透新加坡8月2日电---多数新兴亚币周四下跌,投资者先前基于对美联储新刺激措施期望而建立的多仓,今日遭到反手出脱.

在美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定暂不出台新举措之后,投资者不放心在今日稍晚欧央行会议之前进一步押注.

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