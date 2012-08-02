《美国FED焦点》新一轮刺激政策能否出炉,未来六周经济表现决定走向

* 本周就业数据与欧央行会议结果为首个风向标

* 贝南克可能有足够的QE3弹药

* 预计在考虑新的经济刺激政策

路透芝加哥/纽约8月2日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克今年夏天剩下的时间看来都要花在等待一些特定迹象出现,这些迹象可能使美联储决策的天平倾向为经济推出另一轮刺激政策.

周三,美联储未推出新政,但暗示如果未来六周经济仍没有起色,将准备出手行动.

美联储下次政策会议定于9月12-13日举行,而进一步放宽货币政策的迹象清晰可见.

欧洲央行将在周四的会议上考虑如何遏制欧债危机,周三美联储也再次暗示,欧债危机对美国步履蹒跚的经济复苏构成威胁.

不过,欧洲央行采取大胆举措的可能性看来不大,在如何利用欧洲央行帮助债务缠身的二线国家方面,欧洲各国存在分歧.

周五美国将公布7月就业数据,该数据料不会给近来下滑的就业市场带来宽慰.如果9月初公布的8月就业数据依旧疲弱,这可以强化美联储干预的理由--可能是另一轮大量购买公债.

"这种作法远远谈不上必然,但我们不太相信就业市场会明确好转,因此我们仍预计下个月会祭出扩大资产购买,"摩根大通首席经济学家Michael Feroli在给客户的报告中写道.

在美联储耐心等待,以确认欧债危机和美国经济复苏颓势短时间不会改善之际,决策官员也将试图研究出最有效扶助经济的办法.

"我们有一个立场极温和的美联储,他们肯定会想做点什么,"Merk Investments总裁Axel Merk说."但他们不愿意显得惊慌,而且一旦出手,便希望能有效果.这些考虑使他们暂时按兵不动."

今年以来,美联储在五次政策会议中有两次采取了措施来扶助经济.1月时其向市场表示,预期至少2014年底前都不会上调短期利率.随后在6月,美联储将意在拉低长期利率的卖短买长(扭转操作,twist operation)延长六个月.

但到现在为止,联储都未再次诉诸可与之前的紧急救援举措相提并论的行动.当时美联储先是自2008年12月以来将指标利率降至零附近,之后买进2.3万亿(兆)美元的美国公债和房产支持债券,来为经济重新注入活力.

**经济还没弱到一定地步**

许多分析师预期美联储的下一步行动是第三轮购债计划,即QE3.

虽然近来经济数据不佳,尤其是新增就业、制造业和零售销售,但还没到敲响警报提醒需要出台QE3的水平,至少本周不会.许多分析师已预期到美联储暂时不会出手.

"很明显,由于强硬派持怀疑态度,此时此刻采取行动的理由还不够充分,"Northern Trust首席分析师Carl Tannenbaum表示.他曾在美联储系统里担任官职.

在下次的美联储会议前,美国还将公布两份非农就业报告和一份零售销售报告.定于8月14日发布的7月零售销售报告将说明,作为美国经济生力军的消费者在第三季伊始对支出是否仍旧谨慎.零售销售已连降三月,为2008年金融危机爆发以来最长连跌时间.

贝南克到8月底或许能为放宽政策找到足够多的理由,但这要看数据表现.届时他将在怀俄明州的杰克森霍尔央行年会上发表讲话.

他在2010年曾借出席该年会之机,明确释出第二轮量化宽松的讯号.

**各种选项**

分析师称,和决定是否行动一样重要的,是决定如何行动.

若决定推出第三轮量化宽松(QE3),很可能会涉及一些抵押贷款的部分,因美联储希望为终于显现复元迹象的楼市注入更多活力.旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯长期以来一直支持这种作法,他指称有多项研究表明,与进一步购买公债相比,买入房屋抵押贷款债券更容易有效地压低一大批利率.

一些其他官员则持反对立场,例如里奇蒙联储总裁拉克尔,他们认为进一步购债可能对创造就业帮助不大,还可能埋下通胀的种子.拉克尔亦反对周三的美联储声明.

考虑范围内的其他工具包括,将美联储向银行支付的准备金利率从目前的0.25%下调,以鼓励银行放贷.

还有一个措施,就是效仿英国央行最近宣布的"为放贷提供融资"(funding for lending)计划.美联储可以提供银行低息的短期贷款,换取银行保证恢复对个人和企业放贷.

11月总统大选日益迫近,成为美联储相关讨论的一大阴影.

大多数经济学家,包括美联储官员自身,都表示联储将尽一切所能将经济拉回正轨.但政界人士,特别是共和党人,则抨击联储最近的政策蕴含通胀风险.若提出更多刺激经济的努力,美联储恐将招致批评,称其是在帮助影响大选.

一些评论人士认为,政治因素可能是本周美联储按兵不动的部分原因.

不过若形势有需要,贝南克还是不太可能完全避开进一步行动.去年他曾两次推动宽松措施,但与他关系最密切的10位同事中有三位持不同意见.他与这些决策者每六周举行一次会谈,辩论美国利率政策的前景.(完)