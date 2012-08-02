版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 16:41 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/英镑涨至三周高位,因市场预期ECB会议将出台有力举措

路透伦敦8月2日电---欧元兑英镑周四涨至三周高位,因投资者预期欧洲央行会议将采取有力行动来遏制欧债危机,并为此进行仓位调整,削减欧元空仓.

欧元/英镑EURGBP=D4升至0.7895英镑,为7月13日以来最高.

在英国出炉优于预期的建筑业PMI数据后,欧元略微削减涨幅,兑英镑报0.7888,日内上涨0.3%.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐