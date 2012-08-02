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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 17:07 BJT

〔欧元债市〕西班牙标售发行31亿欧元债券,收益率上扬

路透马德里8月2日电---西班牙周四顺利标售发行31亿欧元(38亿美元)债券,但投资人对欧洲央行采取果断行动的期望不高,致使西班牙10年期新债收益率较一个月前上扬.

西班牙财政部原本计画发行规模为20-30亿欧元.

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