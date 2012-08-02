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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 17:00 BJT

〔标题新闻〕俄罗斯7月天然气日产量由6月的15.4亿立方米降至14.5亿立方米,总产量减少5.6%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8J25L1]

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