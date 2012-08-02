〔标题新闻〕俄罗斯7月天然气日产量由6月的15.4亿立方米降至14.5亿立方米,总产量减少5.6%

澳新汇市：澳元呈区间波动，新西兰元接近六周低位

路透悉尼/惠灵顿3月2日 - 尽管美元触及七周高位，但澳元周四持稳，因对全球经济增长的乐观情绪支撑股市和大宗商品价格。 澳元兑美元站在0.7658，略微下跌0.2%。 该货币对整个2月都在0.7605-0.7731美元的区间内，月线涨0.9%，尽管美元指数同期上涨了1.6%。