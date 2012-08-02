〔欧洲汇市〕西班牙公债标售后欧元兑美元短暂上扬

澳新汇市：澳元呈区间波动，新西兰元接近六周低位
路透悉尼/惠灵顿3月2日 - 尽管美元触及七周高位，但澳元周四持稳，因对全球经济增长的乐观情绪支撑股市和大宗商品价格。 澳元兑美元站在0.7658，略微下跌0.2%。 该货币对整个2月都在0.7605-0.7731美元的区间内，月线涨0.9%，尽管美元指数同期上涨了1.6%。
路透伦敦8月2日电---欧元兑美元EUR=周四升至盘中高点1.2282美元,此前西班牙公布债券标售吸引到不错买需,而且投资者为欧洲央行稍晚采取有力措施解决债务危机的可能性布局.
西班牙公布标售超过30亿欧元公债之后,欧元兑美元在EBS交易平台短暂升0.4%,由1.2268升至盘中高点1.2282,后来又跌至1.2273,因标售细节显示西班牙借款成本上涨.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍
路透悉尼/惠灵顿3月2日 - 尽管美元触及七周高位，但澳元周四持稳，因对全球经济增长的乐观情绪支撑股市和大宗商品价格。 澳元兑美元站在0.7658，略微下跌0.2%。 该货币对整个2月都在0.7605-0.7731美元的区间内，月线涨0.9%，尽管美元指数同期上涨了1.6%。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)