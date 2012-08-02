版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 17:08 BJT

〔欧洲汇市〕西班牙公债标售后欧元兑美元短暂上扬

路透伦敦8月2日电---欧元兑美元EUR=周四升至盘中高点1.2282美元,此前西班牙公布债券标售吸引到不错买需,而且投资者为欧洲央行稍晚采取有力措施解决债务危机的可能性布局.

西班牙公布标售超过30亿欧元公债之后,欧元兑美元在EBS交易平台短暂升0.4%,由1.2268升至盘中高点1.2282,后来又跌至1.2273,因标售细节显示西班牙借款成本上涨.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐