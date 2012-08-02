〔亚洲橡胶〕 TOCOM期胶收高,投资者关注稍晚的欧洲央行会议

路透新加坡8月2日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四小幅上涨,此前市场预期欧洲央行(ECB)将有政策行动,日本股市和部分大宗商品上涨.上日美国联邦储备理事会(美联储, FED)未推出新刺激政策.

交投最为活跃的TOCOM指标1月期胶JRUc6收高1.7日圆,结算价报每公斤231日圆,之前一度下探至227.9日圆.该合约上周曾跌至两年半低位222.4日圆,因投资者担心欧洲债务危机和主要消费国中国需求疲弱.