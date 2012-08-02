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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 17:23 BJT

〔欧元债市〕西班牙及意大利公债走坚,与德债收益率之差缩窄

路透伦敦8月2日电---西班牙及意大利10年期公债与指标德国公债的收益率之差周四缩窄,稍早西班牙标债,发行金额略高于原先计画.

10年期西班牙/德国公债ES10YT=TWEB收益率之差日内最新缩窄7个基点至532个基点.10年期意大利/德国公债IT10YT=TWEB收益率之差缩窄12个基点至445个基点.

德债期货FGBLc1下跌,最新下滑16个跳动点至143.34.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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