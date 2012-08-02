〔欧元债市〕西班牙及意大利公债走坚,与德债收益率之差缩窄

澳新汇市：澳元呈区间波动，新西兰元接近六周低位
路透悉尼/惠灵顿3月2日 - 尽管美元触及七周高位，但澳元周四持稳，因对全球经济增长的乐观情绪支撑股市和大宗商品价格。 澳元兑美元站在0.7658，略微下跌0.2%。 该货币对整个2月都在0.7605-0.7731美元的区间内，月线涨0.9%，尽管美元指数同期上涨了1.6%。
路透伦敦8月2日电---西班牙及意大利10年期公债与指标德国公债的收益率之差周四缩窄,稍早西班牙标债,发行金额略高于原先计画.
10年期西班牙/德国公债ES10YT=TWEB收益率之差日内最新缩窄7个基点至532个基点.10年期意大利/德国公债IT10YT=TWEB收益率之差缩窄12个基点至445个基点.
德债期货FGBLc1下跌,最新下滑16个跳动点至143.34.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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路透悉尼/惠灵顿3月2日 - 尽管美元触及七周高位，但澳元周四持稳，因对全球经济增长的乐观情绪支撑股市和大宗商品价格。 澳元兑美元站在0.7658，略微下跌0.2%。 该货币对整个2月都在0.7605-0.7731美元的区间内，月线涨0.9%，尽管美元指数同期上涨了1.6%。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)