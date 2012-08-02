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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 17:18 BJT

〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数跌至三周低点,追随英镑兑欧元的跌势

路透伦敦8月2日电---根据英国央行的数据,英镑贸易加权指数周四跌至三周低位,追随英镑兑欧元的跌势.

英镑贸易加权指数=GBP跌至83.6,为7月13日以来最低.与此同时,欧元兑英镑EURGBP=D4升至三周高点0.7906,延续之前两天的涨势,因投资者寄望欧洲央行(ECB)能出台遏制危机的有力举措.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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