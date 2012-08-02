〔中国债市〕现券弱势不改,部分机构预期经济将出现比较明显的企稳迹象

路透北京8月2日电---中国银行间债市周四现券弱势不改.部分机构预期经济将出现比较明显的企稳迹象,看空债市的心态进一步抬头,然尚无更多数据支撑,现券收益率仅温和上探.

"收益率还在往上,不过还是有点牛皮市,"北京一国有银行交易员称,"大家在看经济小反弹,PMI数据不错,信贷数据还要等,五六月份不错的."

在这种情况下,谨慎的心态在市场中很普遍,该交易员的操作建议是控制仓位,别太激进.

华中地区一银行交易员则表示,以中低等级为代表的信用债,近期遭遇基金等机构的抛售,弱势较明显,其在密切关注其后的动机;机构当前最大的分歧点在于经济企稳后是处于低位,还是温和反弹,故多持谨慎的心态.

中国银行间市场交易商协会认为,经济6、7月份较4、5月份有一个明显恢复,经济运行在第二和第三季度探底的可能性非常大,三季度末、四季度初将有非常明显的企稳迹象.[ID:nSB1703168]

中国7月官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.[ID:nSB1700010]

剩余期限约6.85年的固息国债120010券最新收益率报价tCN120010=CFXS在3.09%,昨日末笔为3.07%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5470 3.4862

上日 2.6068 3.3551

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6864/2.6335

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3209/2.2609

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8391/2.7828 (完)

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