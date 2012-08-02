(重温稿)〔中国新债〕今年第四批437亿地方债8月中旬招标,期限三和五年--财政部

路透上海8月2日电---中国财政部周四公告称,将于8月10日和8月17日代理招标发行今年第四批地方政府债.该批债券计划发行总规模437亿元人民币,其中三年期216亿元,五年期221亿元.

刊登在财政部网站的公告显示,第四批发行地方债的地方政府包括湖南、厦门、山东、河南、天津、江西六个省市.8月10日代理招标发行三年期,8月17日招标五年期品种.

以下为是次地方债发行计划表的具体内容:

地区 三年期 五年期

发行额(亿元) 发行额(亿元)

湖南 57 58

厦门 5 5

山东 39 40

河南 55 56

天津 15 16

江西 45 46

合计 216 221

财政部今年已代理招标了六期地方政府债,总额1,358亿元.

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.

全国人大常委会第二次审议的预算法修正案草案从严规范地方债务,明确规定地方政府不能自行发债,只有符合法律或国务院规定才可由国务院财政部门代理发行地方债券.[ID:nSB1632588](完)

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