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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 19:40 BJT

〔美国数据〕7月企业计划裁员人数较6月降约2%,至36,855人--Challenger

路透纽约8月2日电---就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业7月计划裁员数连续第二个月下降,尽管金融业的裁员还在持续.

Challenger, Gray & Christmas的数据显示,企业7月计划裁员数较6月的37,551人下降1.9%,为36,855人.

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