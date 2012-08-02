〔美国数据〕7月企业计划裁员人数较6月降约2%,至36,855人--Challenger

路透纽约8月2日电---就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业7月计划裁员数连续第二个月下降,尽管金融业的裁员还在持续.

Challenger, Gray & Christmas的数据显示,企业7月计划裁员数较6月的37,551人下降1.9%,为36,855人.