〔美国数据〕7月企业计划裁员人数较6月降约2%,至36,855人--Challenger

澳洲经济指标总览--3月2日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透纽约8月2日电---就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业7月计划裁员数连续第二个月下降,尽管金融业的裁员还在持续.
Challenger, Gray & Christmas的数据显示,企业7月计划裁员数较6月的37,551人下降1.9%,为36,855人.
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北3月2日 - 台币兑美元周四盘初在平盘附近游走。交易员表示，美股强升带动今日台股反弹，外商银盘初抛汇；但之后台股涨势缩减，台币回到平盘附近，未见明确方向。
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。