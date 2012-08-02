〔中国金融〕证券、期货市场相关收费标准自9月起将再度大幅下调--证监会

路透北京8月2日电---中国证监会周四称,沪、深证券交易所、中国证券登记结算公司和四家期货交易所将自今年9月1日起联手大幅度降低A股交易经手费、过户费和期货交易手续费.

这是继年内先后两次较大幅度降低交易手续费和市场监管费后的第三次下调收费.

刊登在证监会网站上的新闻稿称,按照监管部门不断降低市场交易成本、提高市场效率、减轻投资者负担的总体要求，沪、深证券交易所A股交易经手费将按成交金额的0.0696‰双向收取,降幅为20%;中登公司上海分公司A股交易过户费将按成交面额的0.3‰双向收取,降幅为20%.

而四家期货交易所分品种交易手续费降幅从6.25%到50%不等,其中上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所期货交易手续费整体降幅分别为26%、17%、15.5%,中国金融期货交易所股指期货交易手续费将按成交金额的0.025‰收取，降幅为28.57%.

证券市场这次收费调整,在今年剩余的四个月内预计降低A股交易相关收费6亿元人民币,加上6月1日起实施的上次降费和市场监管费下调,七个月内合计降费42亿元,三次降费按2011年市场成交量测算,全年可降低证券市场交易成本67亿元.

而期货市场这次收费调整,在今年剩余的四个月内预计降低期货交易手续费10亿元,加上6月1日起实施的上次降费和市场监管费下调,七个月内合计降费45亿元,三次降费按2011年市场成交量测算,全年可降低期货市场交易成本88亿元.证券、期货市场合计可减轻投资者交易成本155亿元.(完)

更多细节,请点选证监会网站(www.csrc.gov.cn)