〔中国央行〕稳步推进利率市场化改革,降低外汇市场干预频率--货币政策报告

路透北京8月2日电---中国央行周四稍晚发布二季度货币政策执行报告.央行表示,将稳步推进利率市场化改革,引导金融机构用好利率浮动定价权合理定价;并降低外汇市场干预频率、增加灵活性,使市场供求在汇率形成中发挥更大作用.

报告称,未来将把稳增长放在更加重要的位置,继续实施稳健货币政策,增强调控的前瞻性、针对性和灵活性,适时适度进行预调微调.

同时,将进一步提高货币政策的有效性,有效解决信贷资金供求结构性矛盾;综合运用多种货币政策工具组合,引导货币信贷平稳适度增长，保持合理的社会融资规模.

央行指出,将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央行票据、存款准备金率等各种流动性管理工具组合,灵活调节银行体系流动性.

推进人民币汇改方面,央行还表示,要稳步拓宽人民币流出和回流渠道,推进挂牌人民币对新兴市场货币等交易.

展望经济前景,央行预计未来几个季度,全球经济活动将稳定在较低水平上,美国经济依旧缺乏强劲复苏的基础,欧洲债务危机发酵将导致经济进一步恶化

国内方面,支撑中国经济平稳较快发展的基本面并未发生根本性变化,增长的动力和潜力依然较大,在宏观政策预调微调的协调配合下,中国经济有望继续保持稳定增长.(完)