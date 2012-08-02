〔中国央行〕稳步推进利率市场化改革,降低外汇市场干预频率--货币政策报告

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透北京8月2日电---中国央行周四稍晚发布二季度货币政策执行报告.央行表示,将稳步推进利率市场化改革,引导金融机构用好利率浮动定价权合理定价;并降低外汇市场干预频率、增加灵活性,使市场供求在汇率形成中发挥更大作用.
报告称,未来将把稳增长放在更加重要的位置,继续实施稳健货币政策,增强调控的前瞻性、针对性和灵活性,适时适度进行预调微调.
同时,将进一步提高货币政策的有效性,有效解决信贷资金供求结构性矛盾;综合运用多种货币政策工具组合,引导货币信贷平稳适度增长，保持合理的社会融资规模.
央行指出,将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央行票据、存款准备金率等各种流动性管理工具组合,灵活调节银行体系流动性.
推进人民币汇改方面,央行还表示,要稳步拓宽人民币流出和回流渠道,推进挂牌人民币对新兴市场货币等交易.
展望经济前景,央行预计未来几个季度,全球经济活动将稳定在较低水平上,美国经济依旧缺乏强劲复苏的基础,欧洲债务危机发酵将导致经济进一步恶化
国内方面,支撑中国经济平稳较快发展的基本面并未发生根本性变化,增长的动力和潜力依然较大,在宏观政策预调微调的协调配合下,中国经济有望继续保持稳定增长.(完)
--发稿 乔艳红;审校 黄凯
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
根据商务部的部分决定，其对日本出口商，包括城南制钢所(Jonan Steel Corp)和共英制钢初步决定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高为29.47%，土耳其出口商则是7.07%。
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥央行周三将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。