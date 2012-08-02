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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 17:57 BJT

〔中港股市〕恒指与沪综指均收低,内地楼市新政预期打压地产股

* 恒生指数收低0.7%,中止五日连涨

* 沪深300指数下挫1%,保利地产大跌

* 和记黄埔在上半年业绩公布前下跌1.2%

* 中国证监会再次表示支持上市公司回购股份,对市场影响甚微

路透香港8月2日电---中国股市周四重拾跌势,香港股市亦下挫,均受房地产类股大跌拖累.此前有媒体报导称,中国楼市可能出台新紧缩政策.

内地最大的地产商之一保利地产(600028.SS)大跌9.2%,为2010年4月19日以来最大单日跌幅.

内地股市于四日来第三天下跌.沪深300指数.CSI300跌1%.沪综指.SSEC下滑0.6%,徘徊在41个月低位附近.

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