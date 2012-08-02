〔中港股市〕恒指与沪综指均收低,内地楼市新政预期打压地产股

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒生指数收低0.7%,中止五日连涨
* 沪深300指数下挫1%,保利地产大跌
* 和记黄埔在上半年业绩公布前下跌1.2%
* 中国证监会再次表示支持上市公司回购股份,对市场影响甚微
路透香港8月2日电---中国股市周四重拾跌势,香港股市亦下挫,均受房地产类股大跌拖累.此前有媒体报导称,中国楼市可能出台新紧缩政策.
内地最大的地产商之一保利地产(600028.SS)大跌9.2%,为2010年4月19日以来最大单日跌幅.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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