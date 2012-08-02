〔中国央行报告〕增强人民币汇率双向浮动弹性,更大发挥市场供求的调节作用

自2012年4月16日起，中国人民银行将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一，将外汇指定银行为客户提供的人民币对美元现汇买卖差价幅度由百分之一扩大至百分之二。作为扩大汇率浮动幅度的配套安排，央行外汇操作方式也作出适应性调整，大幅减少了外汇干预。

4月16日扩大波幅政策实施以来，中国外汇市场总体运行平稳，市场自求平衡能力增强，市场供求在汇率形成中发挥了主导作用。一是人民币汇率浮动弹性增强。2012年4月16日至6月末，有50%的交易日市场汇率较中间价的波动幅度超过0.5%，其中最大波幅为619个基点，幅度为0.98%。随着汇率浮动区间扩大，汇率的灵活性提高，消化和吸收供求冲击的能力增强。二是价格连续性提升。2012年4月16日至6月末，市场开盘价与上日收盘价的平均价差为33个基点，较年初至4月16日的平均值47个基点有所收窄，说明市场供求对汇率形成的基础性作用增强。三是柜台结售汇牌价保持平稳。主要银行柜台挂牌的现汇买、卖差价与政策出台前大体相当，反映出银行自主定价和风险管理能力增强。