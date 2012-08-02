《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月2日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *国投新集 22 5 12 8/7簿记建档 中国银行 AA+ 8/8 8/9 (601918.SS) 中信证券 ============================================================================================= *中升大连集团 8 4 12 8/7簿记建档 浦发银行 AA- 8/9 8/10 ============================================================================================= *一致药业 4 4 12 8/9簿记建档 深发展 AA 8/10 8/13 (000028.SZ)(200028.SZ) (国药股份(1099.HK)(600511.SS)股份有限公司提供担保) ============================================================================================= 辽通化工 20 10 12 8/3簿记建档 中国银行 AA+ 8/6 8/7 (000059.SZ) 民生银行 ============================================================================================= 昆明钢铁集团 5.9 5.9 12 8/6簿记建档 浦发银行 AA 8/8 8/9 ============================================================================================= 招商证券 46 46 3 8/6簿记建档 工商银行 AAA 8/7 8/8 (600999.SS) 农业银行等 ============================================================================================= 三聚环保 4 2 12 8/7簿记建档 北京银行 A+ 8/8 8/9 (300072.SZ) ============================================================================================= 福建锦江 4 2 12 8/7簿记建档 民生银行 A+ 8/8 8/9 科技公司 工商银行 ============================================================================================= 重庆粮食集团 2 1 12 8/7簿记建档 招商银行 AA- 8/9 8/10 ============================================================================================= 江苏广电有线 30 15 12 8/7簿记建档 招商银行 AA+ 8/9 8/10 信息网络公司 ============================================================================================= 蚌埠玻璃工业 4 2 12 8/8簿记建档 南京银行 A+ 8/9 8/10 设计研究院 ============================================================================================= 厦门国贸 7 7 12 8/8簿记建档 进出口行 AA 8/9 8/10 (600755.SS) 浦发银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *安徽高速公路 20 10 5 8/9簿记建档 国开行 AAA 8/10 8/13 控股集团 ============================================================================================= 镇江城投集团 20 10 5 8/3簿记建档 民生银行 AA 8/6 8/7 ============================================================================================= 华润医药控股 44 30 5 8/7簿记建档 农业银行 AAA 8/8 8/9 工商银行 ============================================================================================= 江阴公有资产 8 4 3 8/7簿记建档 浙商银行 AA- 8/8 8/9 经营公司 ============================================================================================= 鞍钢集团 100 50 3 8/7簿记建档 农业银行 AAA 8/8 8/9 工商银行 ============================================================================================= 锦江国际集团 16 16 5 8/7簿记建档 工商银行 AAA 8/8 8/9 浦发银行 ============================================================================================= 昆明自来水集团 2 2 5 8/7簿记建档 民生银行 AA 8/8 8/9 ============================================================================================= 中条山有色 10 5 3 8/7簿记建档 交通银行 AA- 8/8 8/9 金属集团 国开行 ============================================================================================= 上海徐家汇 4.5 4.5 3 8/7簿记建档 招商银行 AA 8/8 8/9 商城集团 ============================================================================================= 新华传媒 5 5 3 8/8簿记建档 上海银行 AA 8/9 8/10 (600825.SS) 建设银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 江苏文化创意 1.5 1.5 3 8/9簿记建档 北京银行 AA+ 8/10 8/13 中小企业 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。