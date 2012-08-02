〔路透调查〕菲律宾披索多仓增至近两年高位,韩元多仓亦达五个月高位

* 菲律宾披索多仓达近两年高位

* 韩元多仓触及五个月高位

* 马币多仓增加10倍

路透新加坡8月2日电---周四公布的路透调查显示,过去两周投资者小幅增持大多数新兴亚币,押注欧洲决策者将采取果断举措来防止该区债务危机恶化.

路透调查显示,菲律宾披索多仓触及近两年高位,韩元多仓亦升至五个月高位.

根据该调查报告,汇市投资者还将马币(林吉特)多仓增加10倍,至3月中旬以来最高,同时变得略微看多印尼卢比.此报告于周三和周四进行,访问了12名外汇分析师.

由于经济基本面稳固,菲律宾披索多仓增至2010年10月以来最高,有助于该货币保持今年迄今亚洲表现最佳货币的地位.披索兑美元年内已累计上涨4.8%.

随着资金流入韩国股市和债市,市场人士亦增持韩元多仓,至3月初以来最高位.

马币(林吉特)多仓跳增,尤其在投资者解除坡元SGDMYR=R多仓的情况下.上周,坡元/马币一度涨至14年高位.

欧洲央行总裁上周承诺央行将尽其所能避免欧元区解体,在近几天对高风险资产构成支撑.德拉吉面临很大压力,投资者、欧洲领导人、甚至美国都在等待他在周四欧洲央行会议上兑现承诺.

本次路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币CNY=CFXS、韩元KRW=KFTC、坡元SGD=D3、印尼卢比IDR=ID、台币TWD=TP、印度卢比INR=D2、菲律宾披索PHP=PDSP、马币MYR=MY和泰铢THB=D3.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

8月 2日 -0.34 -1.04 -1.11 -0.10 0.17 0.10 -0.60 -1.15 -0.22

7月19日 -0.35 -0.98 -1.11 0.10 0.02 0.29 -0.06 -1.13 -0.20

7月 5日 -0.08 -0.78 -0.39 0.76 0.18 0.23 0.34 -0.84 0.23

6月22日 0.52 -0.22 -0.57 1.29 0.18 1.54 0.19 -0.21 0.35

6月 8日 0.17 0.55 0.25 1.19 0.58 1.33 0.77 0.35 0.54

5月24日 0.11 1.03 0.05 0.87 0.43 1.76 0.49 0.42 0.66

5月10日 -0.19 0.12 -1.19 0.31 -0.15 1.74 -0.38 -0.22 0.07

------------------------------------------------------------------------(完)