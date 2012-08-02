〔中国央行〕将解决信贷资金供求结构矛盾,降低外汇市场干预频率(更新版)

澳新汇市：澳元呈区间波动，新西兰元接近六周低位
路透悉尼/惠灵顿3月2日 - 尽管美元触及七周高位，但澳元周四持稳，因对全球经济增长的乐观情绪支撑股市和大宗商品价格。 澳元兑美元站在0.7658，略微下跌0.2%。 该货币对整个2月都在0.7605-0.7731美元的区间内，月线涨0.9%，尽管美元指数同期上涨了1.6%。
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* 央行:进一步提高货币政策的有效性
* 有效解决信贷资金供求结构性矛盾
* 降低外汇市场干预频率,增强双向弹性
* 引导金融机构用好利率浮动定价权
路透北京8月2日电---中国央行周四称,下一阶段将进一步提高货币政策的有效性,有效解决信贷资金供求结构性矛盾;综合运用多种货币政策工具组合,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.
央行发布的二季度货币政策执行报告中强调,将稳步推进利率市场化改革,引导金融机构用好利率浮动定价权合理定价;并降低外汇市场干预频率、增加灵活性,使市场供求在汇率形成中发挥更大作用.
浙商证券宏观经济分析师郭磊对路透表示,央行"有效解决信贷资金供求结构矛盾'一段,实质上强调的是信贷供应量的问题.这与政治局会议"保持货币信贷平稳适度增长"提法一脉相承.预计三季度始,货币环境将维持宽松,每月信贷仍将处于偏高位置.
中国央行亦表态,未来将把稳增长放在更加重要的位置,继续实施稳健货币政策,增强调控的前瞻性、针对性和灵活性,适时适度进行预调微调.
央行在报告中指出,未来将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央行票据、存款准备金率等各种流动性管理工具组合,灵活调节银行体系流动性.
郭磊认为,央行在提到的公开市场操作手段中,将逆回购和正回购位置排前,比较符合市场的猜测,即央行有把正逆回购常规化的趋向,对银行间流动性的调控将更精细化,这也能解释为何今年关于存准率的调整力度一再弱于市场预期.
在推进人民币汇改方面,央行还表示,扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用,要稳步拓宽人民币流出和回流渠道,推进挂牌人民币对新兴市场货币等交易.
报告称,中国将继续改进外汇操作方式,降低干预频率,并加快发展外汇市场,推动汇率风险管理工具创新.
中国国家外汇管理局局长易纲不久前亦表示,目前人民币汇率接近均衡,外储过去一年亦非常平稳,显示央行大幅减少了市场干预,市场供需大致平衡,资金流入流出平稳.[ID:nSB1680130]
中国8月起大幅简化货物贸易外汇管理,取消传统的纸质出口收汇核销单而代之以联网核查监测.CN1702398金融机构称此项简化改革见效,单笔收汇业务省时至少50%时间.[ID:nSB1702398]
展望经济前景,央行预计未来几个季度,全球经济活动将稳定在较低水平上,美国经济依旧缺乏强劲复苏的基础,欧洲债务危机发酵将导致经济进一步恶化.
国内方面,支撑中国经济平稳较快发展的基本面并未发生根本性变化,增长的动力和潜力依然较大,在宏观政策预调微调的协调配合下,中国经济有望继续保持稳定增长.(完)
欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)
--发稿 赵红梅/尹嫄婷; 审校 黄凯
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)