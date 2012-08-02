〔中国汇市〕人民币小幅收升,因在ECB会议声明前出清美元头寸(更新版)

* 人民币小幅收升

* 中间价随非美货币低开

* 欧洲央行会议声明前结清美元头寸

* 市场避险心理浓

路透北京8月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四小幅收升.虽受隔夜欧元等非美货币走弱影响,今日人民币中间价略微低开,但盘中结汇盘涌现,且午后银行为规避风险结清此前美元头寸,最终助力人民币收升.

北京一四大行交易员称,即将召开的欧洲央行会议非常重要,市场都在翘首以待,并已经对会议作出一定预期,欧元已涨了一步,人民币亦跟随上扬.

"(下午)客盘量并不明显,可能前两天下跌比较厉害,银行有美元头寸,为规避今晚的风险事件,今天下午出清比较多."上述交易员称,

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

----------------------------------------------------------------

6.3674 6.3640 6.3778 6.3305 6.3392 6.3685

以下为北京时间17:24,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4270/00 6.4280

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3760/80 6.3770

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水1,000点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4674元.

美联储周三并未推出新的货币刺激政策,即便其更加强烈的暗示可能准备购买更多债券以帮助美国经济复苏.央行未推出新政令一些投资者大失所望,推动美股走低,而美元兑欧元和兑日圆上扬.[ID:nSB1701624]

另有交易员并称,由于美联储未推出新货币刺激政策令美元预期偏多,后期人民币仍可能随之走贬,短期或继续在6.38元下方窄幅波动.

对于中国外管局此前公布的中国上半年资本金融项目逆差,前述国有银行交易员亦称,203亿美元如果抹匀到半年时间段中则算不了什么,而逆差的原因很可能是因为要素密集型企业比如纺织类迁移到东南亚国家的这种产业转移所造成的,但应该不会持续,因中国经济仍有很强的吸引力.

"下半年应该还好,(中国资本金融项目逆差)至少不会大幅增长."他称.

中国上半年资本金融项目逆差203亿美元,为2008年下半年以来首现,不过外管局称,预计全年国际收支仍有望实现基本平衡,即使出现资本净流出也是可以承受的,且当前外资主动撤离的迹象并不明显.[ID:nSB1698356]

东京汇市美元兑主要货币周四在亚洲市场守住涨势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有推出新的刺激举措,推动美元上涨.现在市场对刺激政策的期望又落到欧洲央行身上.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 张喜良/黄凯

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