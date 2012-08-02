版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 18:12 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跳涨逾1美元,受ECB利多预期推动

路透伦敦8月2日电---布兰特原油期货LCOc1周四上涨逾1美元,受欧洲央行政策期望提振.

布兰特9月合约一度上涨1.21美元,至每桶107.17美元,1005GMT时,回落至107美元附近.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐