〔马来西亚期市〕棕榈油期货摆脱一周低点收高,尾盘买盘提供支持

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡8月2日电---马来西亚毛棕榈油周四收盘近持平,盘中曾触及本周最低,因美国中西部地区的降雨预报,给大豆作物的旱情带来宽慰,缓解了部分油籽供应趋紧的担忧.
投资者对美国联邦储备理事会(美联储,FED)未暗示将出台新货币刺激政策感到失望,他们期望稍晚结束的欧洲央行会议能有大的政策行动.
"目前美联储未给出承诺,市场非常失望,"新加坡辉立期货大宗商品分析师Ker Chung Yang表示.
"而且,美国的天气状况已经讨论了很久,旱灾影响已经不再是油籽的做多因素,但天气状况改变时,又成为做空的因素."
指标10月棕榈油期约FCPOc3收涨1马币(林吉特)至2,946(944美元),受尾盘买盘的支撑.价格盘中曾触及2,905,为7月27日以来最低.
成交量为23,869口,稍低于往常的25,000口.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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