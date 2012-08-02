〔马来西亚期市〕棕榈油期货摆脱一周低点收高,尾盘买盘提供支持

路透新加坡8月2日电---马来西亚毛棕榈油周四收盘近持平,盘中曾触及本周最低,因美国中西部地区的降雨预报,给大豆作物的旱情带来宽慰,缓解了部分油籽供应趋紧的担忧.

投资者对美国联邦储备理事会(美联储,FED)未暗示将出台新货币刺激政策感到失望,他们期望稍晚结束的欧洲央行会议能有大的政策行动.

"目前美联储未给出承诺,市场非常失望,"新加坡辉立期货大宗商品分析师Ker Chung Yang表示.

"而且,美国的天气状况已经讨论了很久,旱灾影响已经不再是油籽的做多因素,但天气状况改变时,又成为做空的因素."

指标10月棕榈油期约FCPOc3收涨1马币(林吉特)至2,946(944美元),受尾盘买盘的支撑.价格盘中曾触及2,905,为7月27日以来最低.

成交量为23,869口,稍低于往常的25,000口.(完)