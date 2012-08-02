〔东南亚股市〕多数收低,因美联储会议结果令投资者失望

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透8月2日电---多数东南亚股市周四收低,新加坡股市自近一年高位下挫,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未公布新刺激措施,令投资者感到失望.
投资者在欧洲央行(ECB)会议前亦保持谨慎.ECB会议预计将讨论政策行动,其中包括恢复公债购买计划,以帮助推低意大利和西班牙借贷成本.两国公债收益率已升至被认为是不可持续的水平.
印尼股市.JKSE下跌0.9%,尽管外资买超1,660万美元.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI自去年8月4日迄今最高收盘位下跌,最终收低0.5%.菲律宾股市下挫0.1%.
马来西亚股市.KLSE逆市上扬0.1%,外资净买盘1,159万美元.越南股市上扬0.9%.
泰国股市因假日休市.
1031GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3036.19 -14.89 -0.49 +14.73 2646.35
马来西亚 .KLSE 1633.45 0.98 +0.06 +6.71 1530.73
泰国 .SETI 1201.13 1.83 +0.15 +17.15 1025.32
印尼 .JKSE 4093.11 -37.35 -0.90 +7.09 3821.99
菲律宾 .PSI 5293.40 -5.32 -0.10 +21.08 4371.96
越南 .VNI 416.10 3.55 +0.86 +18.36 351.55
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(完)
--编译 洪曦;审校 丁琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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