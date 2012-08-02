版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 18:36 BJT

〔东南亚股市〕多数收低,因美联储会议结果令投资者失望

路透8月2日电---多数东南亚股市周四收低,新加坡股市自近一年高位下挫,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未公布新刺激措施,令投资者感到失望.

投资者在欧洲央行(ECB)会议前亦保持谨慎.ECB会议预计将讨论政策行动,其中包括恢复公债购买计划,以帮助推低意大利和西班牙借贷成本.两国公债收益率已升至被认为是不可持续的水平.

印尼股市.JKSE下跌0.9%,尽管外资买超1,660万美元.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI自去年8月4日迄今最高收盘位下跌,最终收低0.5%.菲律宾股市下挫0.1%.

马来西亚股市.KLSE逆市上扬0.1%,外资净买盘1,159万美元.越南股市上扬0.9%.

泰国股市因假日休市.

1031GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 3036.19 -14.89 -0.49 +14.73 2646.35

马来西亚 .KLSE 1633.45 0.98 +0.06 +6.71 1530.73

泰国 .SETI 1201.13 1.83 +0.15 +17.15 1025.32

印尼 .JKSE 4093.11 -37.35 -0.90 +7.09 3821.99

菲律宾 .PSI 5293.40 -5.32 -0.10 +21.08 4371.96

越南 .VNI 416.10 3.55 +0.86 +18.36 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐