版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 18:37 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月2日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间     主承销商
            (亿元人民币) 
=====================================================================================
*西安市浐灞河     7         7        6.89%           AA-    8/3-8/9      国开证券
发展有限公司        (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)               
=====================================================================================
上海市城市建设   20         7        4.63%           AAA    7/30-8/3     中银国际
投资开发总公司        (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)               申银万国证券
=====================================================================================
白山市城建       10         7        7.00%           AA-    7/31-8/6    太平洋证券
投资开发公司          (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)            
=====================================================================================
铜仁梵净山       12         7        6.89%           AA-    8/2-8/8      国开证券   
投资公司              (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)                华龙证券
=====================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
=====================================================================================
*扬州中小企业 2.18        6       前三年7.15%         AA+    8/2-8/3      宏源证券
                (在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)   
=====================================================================================

  注:*表示新增.(完)

  --整理 冉莹/康熙泽; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐