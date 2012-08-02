〔国际油市〕亚洲柴油升水上扬,受益于来自印度的需求

路透新加坡8月2日电---亚洲柴油升水周四上涨,本周稍早曾短暂下滑.交易员表示,市场上扬是受到了印度需求以及有关日本延长炼厂关闭期的推动.

路透数据显示,含硫为10ppm的柴油升水上涨0.10美元至每桶3.70美元.

交易员表示,印度石油公司(IOC)(IOC.NS)现身市场,求购8月中旬的即期柴油.

该公司求购6万吨到岸地为Haldia和Chennai的柴油.其子公司Chennai Petroleum上周开始对日产19万桶的Manali炼厂进行维护,预计将持续到9月末.

本周印度出现大面积停电,加之炼厂维护,料将提振进口.

在日本,供给紧张的态势料将持续到9月.日本炼油商Cosmo Oil 5007.T称,至少在9月中旬前都不太可能重启千叶炼厂的两座CDU.

印尼Pertamina的贸易子公司Petral正在求购9月现货.其招标结果未知.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.41 0.79 0.65 120.62

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.82 0.67 0.56 120.15

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.19 0.77 0.63 121.42

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.94 0.77 0.63 122.17

8月柴油互换 GOSGSWMc1 120.41 0.80 0.67 119.61

9月柴油互换 GOSGSWMc2 119.59 0.73 0.61 118.86 (完)