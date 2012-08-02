〔国际油市〕亚洲柴油升水上扬,受益于来自印度的需求

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡8月2日电---亚洲柴油升水周四上涨,本周稍早曾短暂下滑.交易员表示,市场上扬是受到了印度需求以及有关日本延长炼厂关闭期的推动.
路透数据显示,含硫为10ppm的柴油升水上涨0.10美元至每桶3.70美元.
交易员表示,印度石油公司(IOC)(IOC.NS)现身市场,求购8月中旬的即期柴油.
该公司求购6万吨到岸地为Haldia和Chennai的柴油.其子公司Chennai Petroleum上周开始对日产19万桶的Manali炼厂进行维护,预计将持续到9月末.
本周印度出现大面积停电,加之炼厂维护,料将提振进口.
在日本,供给紧张的态势料将持续到9月.日本炼油商Cosmo Oil 5007.T称,至少在9月中旬前都不太可能重启千叶炼厂的两座CDU.
印尼Pertamina的贸易子公司Petral正在求购9月现货.其招标结果未知.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 121.41 0.79 0.65 120.62
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.82 0.67 0.56 120.15
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.19 0.77 0.63 121.42
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.94 0.77 0.63 122.17
8月柴油互换 GOSGSWMc1 120.41 0.80 0.67 119.61
9月柴油互换 GOSGSWMc2 119.59 0.73 0.61 118.86 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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