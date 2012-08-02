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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 18:51 BJT

〔亚洲橡胶〕8月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月2日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 213.0 25 213.2 2

* 9月 219.7 51 218.8 8

*10月 223.5 66 223.0 2

*11月 226.5 124 225.9 5

*12月 229.2 1451 228.5 42

* 1月 231.0 3550 230.7 448

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜;审校 丁琦

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