欧洲已公布经济指标--2012/8/2

澳洲经济指标总览--3月2日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.7-@-p -0.3-@-f -0.8-@-p
德国 第一季 +0.5-@-r -0.2-@-r +1.7-u-r
法国 第一季 持平-f +0.1-r --
意大利 第一季 -0.8-f -0.7%-f -1.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 6月 -0.4 -0.1 +2.4
德国 7月 +0.4-p -0.1-p +1.7-p
法国(HICP) 5月 +0.1 -0.1 +2.3
意大利(HICP) 7月 -1.6-p +0.2-f +3.7-p
生产者物价指数(PPI):
英国 6月 -0.4 -0.2-r +2.3
德国 6月 -0.4 -0.3 +1.6
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 6月 -0.1 -0.3 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 6月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 7月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第一季 10.0-@ 9.8-@-r
意大利 6月 10.8-@ 10.6-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 王洋;审校 丁琦
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北3月2日 - 台币兑美元周四盘初在平盘附近游走。交易员表示，美股强升带动今日台股反弹，外商银盘初抛汇；但之后台股涨势缩减，台币回到平盘附近，未见明确方向。
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。