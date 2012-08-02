〔美股业绩〕通用汽车第二季获利超预估,受助于欧洲业务亏损少于预期(更新版)

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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路透8月2日电---美国最大的汽车制造商--通用汽车(GM.N)周四公布,欧洲业务亏损低于预期,使得该公司的第二季获利超出预期.
第二季归属于普通股股东的净利降至14.9亿美元,或每股0.9美元,上年同期为25.2亿美元,或每股1.54美元.汤森路透I/B/E/S走访的分析师此前预计为每股0.74美元.
营收由上年同期的394亿美元降至376亿美元,因美元走强损及业绩.分析师此前预计为385.8亿美元.
通用汽车欧洲业务的营业亏损为3.61亿美元,上年同期为获利1.02亿美元.不过,亏损小于部分分析师的预估.RBC Capital Markets的分析师Joseph Spak预计为亏损5.28亿美元.
通用汽车股价在美股盘前交易中涨至20.40美元,周三收盘报19.66美元.(完)
--编译 李春喜;审校 丁琦
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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