〔国际油市〕亚洲燃料油8月/9月价差维持强势

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡8月2日电---亚洲燃料油跨月价差周四维持强势,交易商仍预计本月可能因合规油品短缺而造成供应紧张.
路透数据显示,8月/9月燃料油跨月价差为5美元,较前一交易日下跌约0.60美元.
9月/10月即期升水为2.88美元,较周三亚洲收盘低0.25美元.
"市场略有回调,这可能是一个信号,表明人们认为8月末段供应紧张的形势可能会缓解,"新加坡一位交易员表示.
8月西方流入东亚的燃料油料升至410万吨,较前一个月增加近46%.
其中约75-100万吨料为低硫燃料油,一些交易商表示,这可能进一步提振即期跨月价差.
本地区的供应短缺是由于缺乏高密度的混调油品,因此船用燃料油市场也一直呈现紧张.
交易商称,这料将直接影响到新加坡指标船用燃料油升水.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 640.75 0.70 0.11 640.05
现货380CST燃料油 FO380-SIN 628.65 1.45 0.23 627.20
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 634.00 0.00 0.00 634.00
380CST船用燃料油升水 5.35 -1.45 -21.32 6.80
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.50 -0.20 -5.41 3.70
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.00 -0.50 -11.11 4.50 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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