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亚洲 | 2012年 8月 2日 星期四 20:27 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油8月/9月价差维持强势

路透新加坡8月2日电---亚洲燃料油跨月价差周四维持强势,交易商仍预计本月可能因合规油品短缺而造成供应紧张.

路透数据显示,8月/9月燃料油跨月价差为5美元,较前一交易日下跌约0.60美元.

9月/10月即期升水为2.88美元,较周三亚洲收盘低0.25美元.

"市场略有回调,这可能是一个信号,表明人们认为8月末段供应紧张的形势可能会缓解,"新加坡一位交易员表示.

8月西方流入东亚的燃料油料升至410万吨,较前一个月增加近46%.

其中约75-100万吨料为低硫燃料油,一些交易商表示,这可能进一步提振即期跨月价差.

本地区的供应短缺是由于缺乏高密度的混调油品,因此船用燃料油市场也一直呈现紧张.

交易商称,这料将直接影响到新加坡指标船用燃料油升水.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 640.75 0.70 0.11 640.05

现货380CST燃料油 FO380-SIN 628.65 1.45 0.23 627.20

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 634.00 0.00 0.00 634.00

380CST船用燃料油升水 5.35 -1.45 -21.32 6.80

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.50 -0.20 -5.41 3.70

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.00 -0.50 -11.11 4.50 (完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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