〔国际油市〕亚洲石脑油价格连续第五日上涨,受益于需求良好

路透新加坡8月2日电---亚洲石脑油价格周四连续第五日上涨,来到每吨893美元,其裂解价差跳近19%至每吨95.60美元,触及两个半月高位,受益于需求良好.

石化产品价格改善也可能会刺激买家求购船货,以为裂解装置备料.

韩国的SK Energy自周一起已提升了其年产20万吨的石脑油裂解装置的产能利用率,6月时利用率曾降至约80%.

台塑石化预计将在未来几天内重启其年产70万吨的1号裂解装置,自6月19日起该装置便一直处在维护之中.

一位在新加坡的交易员说:"台塑石化或重返市场并买进一些石脑油现货.之后还将有韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)的定期招标."

"在我看来,多数船货,即便是西方出口至亚洲的船货,9月上半月船期的都可能已找到买家.我们需要看看9月下半月的情况,以及在韩国YNCC完成定期采购后市场的走势."

汽油裂解价差持坚于每桶11.18美元,为约一周半高位.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 893.00 25.00 2.88 868.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 96.97 2.78 2.95 94.19

97号现货汽油GL97-SIN 126.80 3.40 2.76 123.40

95号现货汽油GL95-SIN 123.45 3.25 2.70 120.20

92号现货汽油GL92-SIN 117.50 1.30 1.12 116.20

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 11.18 0.00 0.00 11.18

(完)