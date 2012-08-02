〔国际油市〕亚洲石脑油价格连续第五日上涨,受益于需求良好

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡8月2日电---亚洲石脑油价格周四连续第五日上涨,来到每吨893美元,其裂解价差跳近19%至每吨95.60美元,触及两个半月高位,受益于需求良好.
石化产品价格改善也可能会刺激买家求购船货,以为裂解装置备料.
韩国的SK Energy自周一起已提升了其年产20万吨的石脑油裂解装置的产能利用率,6月时利用率曾降至约80%.
台塑石化预计将在未来几天内重启其年产70万吨的1号裂解装置,自6月19日起该装置便一直处在维护之中.
一位在新加坡的交易员说:"台塑石化或重返市场并买进一些石脑油现货.之后还将有韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)的定期招标."
"在我看来,多数船货,即便是西方出口至亚洲的船货,9月上半月船期的都可能已找到买家.我们需要看看9月下半月的情况,以及在韩国YNCC完成定期采购后市场的走势."
汽油裂解价差持坚于每桶11.18美元,为约一周半高位.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 893.00 25.00 2.88 868.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 96.97 2.78 2.95 94.19
97号现货汽油GL97-SIN 126.80 3.40 2.76 123.40
95号现货汽油GL95-SIN 123.45 3.25 2.70 120.20
92号现货汽油GL92-SIN 117.50 1.30 1.12 116.20
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 11.18 0.00 0.00 11.18
(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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