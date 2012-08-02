〔表格〕美国7月28日当周初请失业金人数升至36.5万人,预估为37万

台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走扬，惟至标债利率附近即有撑
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。
路透8月2日电---美国劳工部周四公布:
* 美国7月28日当周初请失业金人数升至36.5万人(预估为37万)
* 美国一周初请失业金人数四周均值降至36.55万人,前一周为36.825万人
* 美国一周续请失业金人数降至327.2万人(预估为329万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
07/28/12 365,000 365,500 -- --
07/21/12 357,000-R 368,250-R 3,272,000 2.6
07/14/12 388,000 376,000 3,291,000-R 2.6
07/07/12 352,000 377,000 3,317,000 2.6
06/30/12 376,000 386,250 3,314,000 2.6
06/23/12 388,000 387,250 3,318,000 2.6
06/16/12 392,000 387,500 3,302,000 2.6
06/09/12 389,000 382,750 3,310,000 2.6
注: R-修正值.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。
路透首尔3月2日 - 韩国股市周四早盘涨至近两年高位，追随美股涨 势。 美国股市道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特 朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久 将升息是利多因素。 0203 GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,102.49点，盘中一 度涨至2,112.58点，为2015年5月29日以来最高水准。 韩国金融市场周三因公共假日休市。 外资料将超买，盘中买入价值1,937亿韩元(1.6971亿美元)韩国股票。 LIG Investment & Securities的股票分析师Kim Ye-eun表示，“如果美国联邦储备理 事会(美联储/FED)在3月升息，如很多人当前的预期，则将给韩元带来更大压力，从而使出 口商获利增加，”而这将提振韩国股市。 韩元兑美元 大跌逾1%至逾一周新低1,144.9，因美联储3月升息可能性 上升。 该
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 7,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/3/3 7 2.35% 100 2017/3/3 14 2.50% 500