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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 20:55 BJT

〔表格〕美国7月28日当周初请失业金人数升至36.5万人,预估为37万

路透8月2日电---美国劳工部周四公布:

* 美国7月28日当周初请失业金人数升至36.5万人(预估为37万)

* 美国一周初请失业金人数四周均值降至36.55万人,前一周为36.825万人

* 美国一周续请失业金人数降至327.2万人(预估为329万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

07/28/12 365,000 365,500 -- --

07/21/12 357,000-R 368,250-R 3,272,000 2.6

07/14/12 388,000 376,000 3,291,000-R 2.6

07/07/12 352,000 377,000 3,317,000 2.6

06/30/12 376,000 386,250 3,314,000 2.6

06/23/12 388,000 387,250 3,318,000 2.6

06/16/12 392,000 387,500 3,302,000 2.6

06/09/12 389,000 382,750 3,310,000 2.6

注: R-修正值.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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