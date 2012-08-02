瑞达期货：沪镍站上月线，预计后期价格将转入反弹行情中

上周沪镍1705合约价格快速回落，一度击穿60日均线，不过在多头护盘下，本周一价格重新站上60日均线。短期价格回抽结束，并确认60日均线支撑。周三价格再度下探，最低至89180元/吨，但随后又快速拉起，最终收出一个锤子线。预计后期价格将转入反弹行情中，当前红柱开始走平，关注未来两个交易日红柱是否增长。(完)