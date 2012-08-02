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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 21:42 BJT

〔美国股市〕低开,因欧洲央行总裁德拉吉讲话令投资者失望

路透纽约8月2日电---美国股市周四低开,之前欧洲央行总裁德拉吉的讲话令人失望.

德拉吉在记者会上表示,欧洲央行将在未来数周拟定一个直接购买二线国家公债的机制,以稳定这些国家的借款成本.该讲话令投资者感到失望,因上周德拉吉表示将采取"一切措施拯救欧元",令市场期望欧洲央行将采取有力行动.

道琼工业指数.DJI盘初跌56.99点,或0.44%,至12,914.07点,标准普尔500指数.SPX下挫7.82点,或0.57%,至1,367.32点,Nasdaq指数.IXIC跌22.99点,或0.79%,至2,897.22点.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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