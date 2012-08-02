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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 21:53 BJT

《即时观点》欧洲央行维持利率不变,未来数周将拟定一项直接购买机制

路透伦敦8月2日电---欧洲央行总裁德拉吉周四表示,欧洲央行未来数周将拟定一项直接市场操作机制,以稳定欧元区举债成本.此前欧洲央行维持欧元区指标利率在0.75%不变.

以下是分析师评论:

FTN FINANCIAL分析师LINDSEY PIEGZA:

紧随着其"采取一切办法"的言论,德拉吉强调其旨在与各国政府一道购买公债.不过这种多余的喊话最终令外界失望,因在目前德国央行一直反对购债计划之际,投资者期望能看到欧洲央行能有更加果断的行动计划.

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