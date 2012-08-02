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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 22:33 BJT

〔美国热股〕AIG寻求从美国政府手中买回大部分股份,早盘股价上涨

路透8月2日电---华尔街日报引述熟悉美国国际集团(AIG)(AIG.N)思维的消息人士谈话指出,该公司正寻求从美国政府手中买回大部分股份,今年秋天美国政府手中的AIG股份可能降至50%以下.[ID:nSB1702790]

该公司将在收盘后公布第二季业绩.

在周四早盘交易中,该公司股价上涨0.71%,至31.06美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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