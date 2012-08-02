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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 22:32 BJT

〔美国热股〕Walter Energy季度获利优于华尔街预期,早盘大涨逾6%

路透8月2日电---美国煤矿企业Walter Energy WLT.N周四早盘股价涨逾6%,昨天该公司公布的季度获利优于华尔街预期.

在周四早盘交易中,该公司股价涨至36.78美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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