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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 23:41 BJT

〔美国热股〕贝恩资本将收购Genpact的30%股权,后者午盘劲扬逾6%

路透8月2日电---对于美国私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)将收购科技外包服务提供商Genpact Ltd(G.N)30%股权的举动,投资者欣喜若狂,将Genpact股价推升至近两年最高水准.

在周四午盘交易中,Genpact股价劲扬6.29%,至18.24美元.(完)

--编译 于春红 审校 母红

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